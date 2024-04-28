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        Bingöl'de çatı yangını söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 22:21 Güncelleme: 28.04.2024 - 22:21
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        Bingöl'de çatı yangını söndürüldü
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        İlçenin Gözütok köyünde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını evin iç kısımlarına sıçramadan söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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