Bingöl'de çatı yangını söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin Gözütok köyünde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını evin iç kısımlarına sıçramadan söndürdü.
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