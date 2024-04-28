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        "Rotahane"nin 72. gezi durağı Bingöl oldu

        "Türkiye'yi Şehir Şehir Geziyoruz Projesi" kapsamında 5 yıl önce hayata geçirilen "Rotahane" programlarının 72'nci durağı Bingöl oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 14:20 Güncelleme: 28.04.2024 - 14:20
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        "Rotahane"nin 72. gezi durağı Bingöl oldu
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        "Türkiye'yi Şehir Şehir Geziyoruz Projesi" kapsamında 5 yıl önce hayata geçirilen "Rotahane" programlarının 72'nci durağı Bingöl oldu.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Türkiye'nin kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla hayata geçirdikleri "Rotahane" programları kapsamında beraberindeki ekiple Bingöl'ü ziyaret etti.

        Solhan ilçesi yakınlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki yüzen adaları ziyaret eden Ersoy, burada halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.

        Daha sonra Solhan Halk Eğitim Merkezi ile Aile Destek Merkezi tarafından açılan resim ve el sanatları sergisini gezen Rotahane'nin kurucusu Ersoy, burada gazetecilere, Bingöl'e ilk kez geldiğini, yüzen adaları görme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Yüzen adaların çok güzel ve keyifli olduğunu ifade eden Ersoy, kente geleceklerin burayı ziyaret etmesini istediklerini dile getirdi.

        Rotahane'nin 72'nci ziyaretini Bingöl'e gerçekleştirdiğini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

        "Rotahane'nin Türkiye turunu tamamlamasına çok az kaldı. Bingöl'ü çok keyifle geziyoruz, hava da şahane. Bingöl'e geleceklere de rotaya yüzen adalardan başlamalarını söylüyoruz. Bingöl'den sonra yavru vatan Kıbrıs'a bir ziyaretimiz olacak. Daha sonra Şırnak, Hakkari, Siirt'imiz var."

        Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin de ziyaretin anısına Ersoy'a el dokuması kilim ile resim hediye etti.

        Gezide, Kültür ve Turizm İl Müdürü Selahattin Yazar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erkan Davran da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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