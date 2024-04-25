Bingöl'de asayiş operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Bingöl'de düzenlenen asayiş operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu ay içerisinde Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi ve Yeni Mahalle'de "silahla yaralama" ve "mala zarar verme" olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekiplerce, çalışmalar neticesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.