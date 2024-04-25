Bingöl'de asayiş operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Bingöl'de düzenlenen asayiş operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'de düzenlenen asayiş operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu ay içerisinde Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi ve Yeni Mahalle'de "silahla yaralama" ve "mala zarar verme" olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma yaptı.
Ekiplerce, çalışmalar neticesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.