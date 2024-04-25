Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Ekipler, yaptıkları aramada, 8 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüye ait ruhsatsız tabanca ve 17 mermi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı tehdit", "oto kurşunlama" ve "yağma" suçlarından haklarında 8 yıl 22 gün ve 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.

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