Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:49 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı tehdit", "oto kurşunlama" ve "yağma" suçlarından haklarında 8 yıl 22 gün ve 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.

        Ekipler, yaptıkları aramada, 8 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüye ait ruhsatsız tabanca ve 17 mermi ele geçirdi.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın öğretmene yumruklu şiddet!
        Kadın öğretmene yumruklu şiddet!
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Belki şehre bisiklet gelir
        Belki şehre bisiklet gelir
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek

        Benzer Haberler

        Bingöl'de asayiş operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de asayiş operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de İŞKUR tarafından işgücü piyasası araştırması başlatıldı
        Bingöl'de İŞKUR tarafından işgücü piyasası araştırması başlatıldı
        Bingöl'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bingöl'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bingöl'de "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 3. Bölge Finali" yapıldı
        Bingöl'de "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 3. Bölge Finali" yapıldı
        Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan küçük akbaba görüntülendi
        Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan küçük akbaba görüntülendi
        Karlıova'da temizlik çalışması yapılıyor
        Karlıova'da temizlik çalışması yapılıyor