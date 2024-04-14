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        Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı

        BİNGÖL'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:40
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        Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı
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        BİNGÖL’de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Bingöl-Muş kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Kervansaray Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 AAF 898 plakalı minibüs ile 55 AFA 403 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        VALİ USTA'DAN AÇIKLAMA

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm uyarı ve tedbirlerimize rağmen maalesef trafik kazaları bayramda da devam etti. Kazada can kaybımızın olmaması tesellimiz olmakla beraber her zaman böyle sonuçlanmayabilir. Lütfen yayalar ve sürücüler olarak trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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