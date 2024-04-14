Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı

BİNGÖL’de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl-Muş kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Kervansaray Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 12 AAF 898 plakalı minibüs ile 55 AFA 403 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.