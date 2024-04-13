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        Bingöl'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        BİNGÖL'de, aynı yönde seyir halindeki minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:40
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        Bingöl'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        BİNGÖL'de, aynı yönde seyir halindeki minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Bingöl-Genç kara yolunda meydana geldi. Kavşağa doğru, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri bilinmeyen 12 D 0728 plakalı minibüs ile 12 AAL 449 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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