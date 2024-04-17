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        Karlıova'da besiciler havaların ısınmasıyla hayvanlarını meralara çıkardı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çetin geçen kışın ardından küçük ve büyükbaş hayvanlar yeşeren meralarda otlatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:03
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        Karlıova'da besiciler havaların ısınmasıyla hayvanlarını meralara çıkardı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çetin geçen kışın ardından küçük ve büyükbaş hayvanlar yeşeren meralarda otlatılıyor.

        Karlıova'da ilkbaharın gelmesiyle inek, koyun ve kuzular yeşeren mera ile buluştu.

        Yılın neredeyse 6 ayını kar altında geçiren ilçede, havaların ısınmasıyla birlikte besiciler hayvanlarını meralara çıkardı.

        Karlıova ilçesinde yaklaşık 15 gün sonra besiciler hayvanlarını yaylaya götürecek.

        Her yıl olduğu gibi bu yılda çetin bir kış geçirdiğini belirten besici Mustafa Köylü, "Her zaman olduğu gibi bu yıl da çetin bir kış sezonu geçirdik. Birkaç gündür havaların ısınmasıyla birlikte otlar yeşerdi. Şu an hayvanları merada otlatıyoruz. Daha sonra hayvanları yaylaya götüreceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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