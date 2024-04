Karlıova'da besiciler havaların ısınmasıyla hayvanlarını meralara çıkardı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çetin geçen kışın ardından küçük ve büyükbaş hayvanlar yeşeren meralarda otlatılıyor.

Karlıova'da ilkbaharın gelmesiyle inek, koyun ve kuzular yeşeren mera ile buluştu.

Yılın neredeyse 6 ayını kar altında geçiren ilçede, havaların ısınmasıyla birlikte besiciler hayvanlarını meralara çıkardı.

Karlıova ilçesinde yaklaşık 15 gün sonra besiciler hayvanlarını yaylaya götürecek.

Her yıl olduğu gibi bu yılda çetin bir kış geçirdiğini belirten besici Mustafa Köylü, "Her zaman olduğu gibi bu yıl da çetin bir kış sezonu geçirdik. Birkaç gündür havaların ısınmasıyla birlikte otlar yeşerdi. Şu an hayvanları merada otlatıyoruz. Daha sonra hayvanları yaylaya götüreceğiz." dedi.