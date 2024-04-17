HÜDA PAR'lı Emiroğlu: Her seçimde oyumuzu artırdık

BİNGÖL’de konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, “31 Mart Seçimleri, sıra dışı bir sonuca sahne oldu. 34 partiden 31’inin oyları düştü. 3 parti hariç tüm partiler düşüş yaşadı. CHP, YRP ve HÜDA PAR oyunu artırdı. Böyle bir gerçek vardır. Bu 3 partiden biri HÜDA PAR’dır. ‘Büyük bir zafer elde ettik’ diyemeyiz ama hezimet de olmadı. Her seçimde oyumuzu artırdık” dedi.

Bingöl’den 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde belediye başkan adayı da olan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, özel bir işletmede basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Emiroğlu, seçimlerde Türkiye’de en fazla aday gösteren 8’inci parti olduklarını belirterek, “İlk genel seçim tecrübemizi Mart 2014’te yapılan seçimlerde 9 ilde elde ettiğimiz sonuçlarla 90 bin oy aldık. 2018 yılındaki genel seçimlerde kendi adaylarımızla Türkiye genelinde seçime girdik. Batman ve Diyarbakır’da ise bağımsız adaylarla seçime katılmıştık. Bu seçimler bizim açımızdan ilk tecrübemiz oldu ve 206 bin oy aldık. 2019 yılındaki seçimlere katılmama kararı aldık ve seçimlere dahil olmadık. Bu bakımdan 2024 seçimleri bizim ikinci seçimimiz oldu. Aradan geçen 10 yılda partimizin siyaseti ile önemli bir mesafe kaydettik. Bu seçimlere en iyi şekilde hazırlandık. Türkiye’de en fazla aday gösteren 8’inci partiyiz. 760 belediye başkan adayı gösterdik. 34 parti arasında 8’inci sırada yer aldık. Şu anda 56 ilde teşkilatlarımız var ve 81 ilde teşkilatlanma çalışması yapacağız. Seçim kampanyası sürecinin daha ilkeli ve ahlaki yürütülmesini isterdik. Siyasi partiler birbirinin düşmanı değildir. Herkes projelerini anlatarak bu süreci yürütmelidir. Son 2 seçimdir tüm partilerin merkezinde HÜDA PAR var. Ancak maalesef bizimle ilgili yalan ve iftiralarla karşılaşıyoruz. Bunlara da hukuki kanallarla cevap veriyoruz. Memleketimizin huzur ve selamete ihtiyacı var. Metanetimizi koruyarak memleketin daha büyük sıkıntı yaşamaması için üzerimize düşeni yaptık. Israrla süreç dışına itilmek isteniyoruz. Ama savunduğumuz siyasi anlayışımız toplumumuzu kuşatan bir çizgide. Memlekete hizmet için elimizden geleni yapacağız” dedi.