Bingöl'de polis 15 öğrenciyi bursluluk sınavına yetiştirdi
Bingöl'de polis ekipleri 15 öğrenciyi Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına yetiştirdi.
Bingöl'de polis ekipleri 15 öğrenciyi Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına yetiştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kimliğini evde unutan, yanlış okula giden, kimliği olmayan 15 öğrenci, MEB tarafından düzenlenen sınava katılabilmek için polis ekiplerinden yardım istedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve resmi ekipler gerekli desteği sağlayarak öğrencilerin sınava sorunsuz girmelerini sağladı.
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