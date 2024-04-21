Bingöl'de polis 15 öğrenciyi bursluluk sınavına yetiştirdi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kimliğini evde unutan, yanlış okula giden, kimliği olmayan 15 öğrenci, MEB tarafından düzenlenen sınava katılabilmek için polis ekiplerinden yardım istedi.

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