Bingöl'de ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte bozayı yavruları görüntülendi
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte gezinen 2 bozayı yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte gezinen 2 bozayı yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yedisu ilçesinin Elmalı köyündeki ormanın yakınındaki bahçelik alanda yanlarında anneleri olmayan 2 bozayı yavrusu görüldü.
Bahçede gezinerek etrafta yiyecek aradıkları sanılan bozayı yavruları, bir süre sonra insanları görünce ormanlık alana doğru kaçtı.
Sevimli bozayı yavruları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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