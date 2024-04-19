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        Bingöl'de ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte bozayı yavruları görüntülendi

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte gezinen 2 bozayı yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:32 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:32
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        Bingöl'de ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte bozayı yavruları görüntülendi
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        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ormanlık alanın yakınındaki bahçelikte gezinen 2 bozayı yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yedisu ilçesinin Elmalı köyündeki ormanın yakınındaki bahçelik alanda yanlarında anneleri olmayan 2 bozayı yavrusu görüldü.

        Bahçede gezinerek etrafta yiyecek aradıkları sanılan bozayı yavruları, bir süre sonra insanları görünce ormanlık alana doğru kaçtı.

        Sevimli bozayı yavruları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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