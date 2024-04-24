Bingöl'de "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 3. Bölge Finali" yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 3. Bölge Finali" Bingöl'de gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Bingöl Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Vali Usta, yarışmanın birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti. Organizasyonun Bingöl'de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Usta, bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne teşekkür etti. Usta, "Bu gibi yarışmaların gençlerimiz tarafından takip edilmesini manevi değerlerimiz ve kültürel zenginliğimiz açısından önemli buluyoruz." ifadesini kullandı. Yarışmada lise kategorisinde Erzincan'dan Ahmet Taha Doğan birinci, Rize'den Ömer Nasuhi Çelik ikinci, Gümüşhane'den Batuhan Nas üçüncü oldu.