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        Bingöl polisinden 3 bedensel engelliye akülü tekerlekli sandalye desteği

        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla bedensel engelli 3 çocuk ve gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:44
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        Bingöl polisinden 3 bedensel engelliye akülü tekerlekli sandalye desteği
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        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla bedensel engelli 3 çocuk ve gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan 3 bedensel engelliye destek sağlamak için çalışma başlattı.

        İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan'ın koordinesinde yapılan çalışma sonucu 2'si genç, biri kız çocuğuna akülü tekerlekli sandalye alındı.

        Kent Park'ta İl Emniyet Müdürü Orhan'ın katılımıyla düzenlenen programda tekerlekli sandalyeler engelli bireylere hediye edildi.

        Çocuk ve gençlerle sohbet eden Orhan, her zaman kendilerine destek vereceklerini iletti.

        Orhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan dolayısıyla çocukların bayramını kutladığını söyledi.

        Orhan, "Böyle bir şeye vesile olduğumuz için son derece sevinçliyiz, mutluyuz. Hem 23 Nisan'ı kutlayalım hem de çocuklara bir bayram sevinci yaşatalım istedik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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