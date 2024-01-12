Bingöl'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, 49. Tugay Komutanlığı Kavşağı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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