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        Bingöl'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 21:35 Güncelleme: 12.01.2024 - 21:42
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        Bingöl'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bingöl'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, 49. Tugay Komutanlığı Kavşağı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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