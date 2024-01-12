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        Bingöl'de 166 kişiye afet konutlarının tapusu verildi

        Genç ilçesinde 1993 yılında yapılan afet konutlarının tapuları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 18:51 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:19
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        Bingöl'de 166 kişiye afet konutlarının tapusu verildi
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        Genç ilçesinde 1993 yılında yapılan afet konutlarının tapuları verildi.

        Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yapılan afet konutlarının hak sahipleri, Hükümet Konağı toplantı salonunda düzenlenen tören ile tapularına kavuştu.

        Genç Kaymakamı Muhammet Güzel ve törene katılan yetkililer tarafından hak sahiplerine tapuları teslim edildi.

        Törene, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, İlçe Tapu Müdürü Sedat Yakuphanoğlu, İlçe Milli Emlak Şefi İlhami Atan, Yenişehir Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Sarıoğlu ve hak sahipleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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