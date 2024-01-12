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        Karlıova'da öğrenci servisleri denetlendi

        Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçedeki öğrenci servislerinde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:37
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        Karlıova'da öğrenci servisleri denetlendi
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        Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçedeki öğrenci servislerinde denetim yaptı.

        Ekipler, sorumluluk alanlarındaki yol güzergahlarında ve okul önlerinde, servis araçlarını durdurarak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

        Denetim sırasında ekipler, servis şoförlerine ve öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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