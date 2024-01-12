Karlıova'da öğrenci servisleri denetlendi

Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçedeki öğrenci servislerinde denetim yaptı.

Ekipler, sorumluluk alanlarındaki yol güzergahlarında ve okul önlerinde, servis araçlarını durdurarak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Denetim sırasında ekipler, servis şoförlerine ve öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu.​​​​​​​

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