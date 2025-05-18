Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi

Bingöl'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

Valilik ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında doğaseverler, merkeze bağlı Sancak beldesinin Oğuldere köyünde bir araya geldi.

Vali Ahmet Hamdi Usta'nın da yer aldığı yürüyüşte, yaklaşık 1000 kişilik bir grup köyden yürüyüşe başladı.

Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş sırasında bölgenin doğal güzelliklerinin keyfini çıkaran doğaseverler, görüntüsüyle peri bacalarına benzetilen Buban bacalarına ulaştı.

Vali Usta ve beraberindekiler bacaların bulunduğu alanı gezdi.

Usta, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bingöl'ün çok sayıda doğal güzelliğinin bulunduğunu söyledi.

Valiliğin imkanları ve TEMA'nın destekleriyle yaklaşık 1000 doğaseveri Buban bacalarına getirdiklerini anlatan Usta, "Asayiş ve güvenliği sağladıktan sonra Bingöl'ün bütün doğal güzelliklerini Türkiye ve dünyayla paylaşmak istiyoruz." dedi.