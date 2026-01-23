Karla kaplı Bingöl dronla havadan görüntülendi

Bingöl'de yoğun kar yağışıyla yeniden beyaza bürünen kent merkezi, dronla havadan görüntülendi. Kentte kar yağışı dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kentin çevresindeki dağlar ile çeşitli yapılar, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu. Karlı dağlar, Çapakçur Viyadüğü ile yerleşim yerlerinin ortasından geçen Çapakçur Deresi, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.