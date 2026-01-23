Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:44 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.


        Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.


        Kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

        Yoğun kar ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, buzlanma nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Bingöl'de kar yağışı yeniden etkili oldu: Çalışmalar sabahın erken saatleri...
        Bingöl'de kar yağışı yeniden etkili oldu: Çalışmalar sabahın erken saatleri...
        Bingöl'de kreş ve eğitim kurumlarında eğitime kar engeli
        Bingöl'de kreş ve eğitim kurumlarında eğitime kar engeli
        Bingöl'de eğitim kurumlarına kar tatili
        Bingöl'de eğitim kurumlarına kar tatili
        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli
        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli
        Bingöl'de "Spor Bilimlerinin Geleceği" programı düzenlendi
        Bingöl'de "Spor Bilimlerinin Geleceği" programı düzenlendi
        Bingöl Valisi Çelik'ten esnaf, şehit ailesi ve gazi ziyareti
        Bingöl Valisi Çelik'ten esnaf, şehit ailesi ve gazi ziyareti