Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de kreş ve eğitim kurumlarında eğitime kar engeli

        Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslardaki eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:11 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de kreş ve eğitim kurumlarında eğitime kar engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslardaki eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde 23 Ocak Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamuda çalışan engelli, hamile ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor!
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü

        Benzer Haberler

        Bingöl'de eğitim kurumlarına kar tatili
        Bingöl'de eğitim kurumlarına kar tatili
        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli
        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli
        Bingöl'de "Spor Bilimlerinin Geleceği" programı düzenlendi
        Bingöl'de "Spor Bilimlerinin Geleceği" programı düzenlendi
        Bingöl Valisi Çelik'ten esnaf, şehit ailesi ve gazi ziyareti
        Bingöl Valisi Çelik'ten esnaf, şehit ailesi ve gazi ziyareti
        Yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye u...
        Yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye u...
        Bingöl'de rahatsızlanan gebe ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Bingöl'de rahatsızlanan gebe ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı