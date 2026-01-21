Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de rahatsızlanan gebe ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolun ulaşıma kapalı olduğu köyde rahatsızlanan gebe, ambulans helikopterle Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Giriş: 21.01.2026 - 17:56 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:56
        Bingöl'de rahatsızlanan gebe ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolun ulaşıma kapalı olduğu köyde rahatsızlanan gebe, ambulans helikopterle Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.

        İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Bahçe köyünde yaşayan Pervin Şimşek'in rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle kara yoluyla ulaşımın sağlanamaması üzerine Erzurum'dan havalanan ambulans helikopter köye ulaştı.

        Helikopterle alınan Şimşek, Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

