Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 222 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da, kar ve tipi nedeniyle 222 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.



Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 32, ilçelerden Genç'te 9, Karlıova'da 35, Adaklı'da 13, Solhan'da 4, Yayladere'de 6 ve Yedisu'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kapalı 101 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.



Öte yandan yolların açılması için gece gündüz mesai yapan ekipler, dünden bu yana kent genelinde 114 yerleşim yerine ulaşımı sağladı.



- Şırnak



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Beytüşşebap'ta 5 ve Uludere'de 1 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.



Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.



- Elazığ



Elazığ'da da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 115 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 29, ilçelerden Ağın'da 6, Baskil'de 9, Maden'de 12, Karakoçan'da 27, Keban'da 6, Kovancılar'da 2, Palu'da 7 ve Sivrice'de 17 köye ulaşım sağlanamıyor.



Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



- Siirt



Siirt'te kar nedeniyle kapanan 16 köy yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.



İl Özel İdaresi ekipleri, ilçelerden Pervari'de 10, Şirvan'da ise 6 köy yolunu ulaşıma açtı.



Ekipler, kardan etkilenen Şirvan, Pervari, Eruh ve Baykan ilçelerine bağlı köylerde yol genişletme çalışmalarına başladı.

