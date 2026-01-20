Bingöl'de yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köydeki KOAH hastası, paletli ambulansla​​​​​​​ hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Taşlıçay köyünde yaşayan kronik obstrüktif akciğer​​ (KOAH) hastası K.Ç. (70), solunum sıkıntısı nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın kapalı olduğu bölgeye, UMKE ekipleri paletli ambulansla ulaştı. İlk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.

