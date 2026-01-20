Bingöl'de Karlıova-Yedisu kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü yakınlarında, Muhammet Karasu idaresindeki 01 AVJ 526 plakalı hafif ticari aracın geçişi sırasında yola çığ düştü. Çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muhammet Karasu, AA muhabirine, Yedisu'dan Karlıova'ya seyir halindeyken önlerine çığ düştüğünü söyledi. Son anda kurtulduklarını belirten Karasu, "Karayolları ekiplerine haber verdik. Yolun açılmasını bekliyoruz." dedi.

