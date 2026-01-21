Habertürk
Habertürk
        Bingöl Haberleri

        Bingöl Valiliğine atanan Cahit Çelik görevine başladı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Niğde'den Bingöl Valiliğine atanan Cahit Çelik, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:40 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:40
        Bingöl Valiliği önünde düzenlenen karşılama programının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür etti.

        Bingöl'de daha önce kaymakam olarak görev yaptığını anımsatan Vali Çelik, kentte yeniden görev yapacak olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Kentin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehir olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

        "Kadim bir kültüre sahip olan Bingöl adı gibi binlerce güzelliği bağrında yaşatan, gelenekleri, yöresel yemekleri, eşsiz doğası ve köklü tarihi ile zengin bir kültüre sahiptir. Bingöl, dört tarafını saran karlı dağları, Yüzen Adaları, Pargasur Şelalesi, Buban Bacaları, Murat Nehri, Şerafettin yaylaları, samimi ve yardımsever insanının yanında kendine has birçok farklı özelliğiyle öne çıkan bir ilimizdir. Buradaki yeni görevimin, ülkemiz, ilimiz, ailem ve şahsım için hayırlı olmasını ve yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Bu vesile ile Bingöl halkına hizmet etmiş olan ve son kararname ile Yalova'ya atanan önceki Valimiz Dr. Ahmet Hamdi Usta'ya şehrimize sunduğu kıymetli katkılar ve emekleri dolayısıyla teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum."

        Görev süresince Bingöllülere en iyi şekilde hizmet etmenin temel ilkesi olacağını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Mesai kavramı olmaksızın devlet-millet kucaklaşmasını sağlamak için sizlerin hizmetinde olacağım. Yönetim anlayışımın gereği olarak sorunları toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, onlarla müşavere ederek, taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız. Bir başka ifade ile birlikte çalışıp, birlikte başaracağız. Bugüne kadar yürüttüğüm tüm çalışmalarda ve projelerde ortak akıl, yönetişim kültürü ve uzmanlaşmayı öncelemiş bulunmaktayım. Bu prensiplerden hareketle, yatırım ve hizmetlerin hızlı ve verimli bir biçimde vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak için ilin bütün bileşenleriyle uyum içerisinde çalışarak Bingöl'ü daha iyi noktalara taşımaya çalışacağız. Bingöl'de devam eden yatırımların sonuçlandırılması ve yenilerinin gerçekleştirilmesi için ilgili bütün kesimlerle işbirliği içinde hareket ederek aktif ve sonuç odaklı bir çalışma şekli ortaya koyacağız. İlimizin güçlü olduğu alanları öne çıkararak yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle yeni ve uygulanabilir projeler hazırlayıp uygulama gayreti içerisinde olacağız."

        Bu süreçte "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin hayata geçirilmesinde önemli katkıları bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Bingöl'e yönelik yakın ilgisi ve desteklerinin il açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelik, görev süresi boyunca bakanlıklar, milletvekilleri, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, meslek odaları, siyasi partiler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, esnaf, sanayiciler, basın mensupları ve vatandaşlarla ortak akıl, güçlü koordinasyon ve uyum içinde çalışmayı esas alacaklarını belirtti.

        Adalet, hukukun üstünlüğü, insan odaklı yönetim, şeffaflık ve katılımcılığın temel ilkeleri olacağını belirten Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini esas alacak, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak hızlı, kaliteli ve erişilebilir hizmet anlayışını hakim kılacağız. Başta aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere devletimizin ilgi ve şefkatine ihtiyaç duyan öksüz ve yetimlerimiz ile engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza her zaman öncelik verecek, kendilerine azami özen göstereceğiz. Toplumsal huzur ve güven ortamının korunması önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Farklılıkları zenginlik olarak gören bir anlayışla, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kardeşlik iklimini güçlendiren bir yönetim tarzını benimseyeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

