Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl Üniversitesi Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında yerini yükseltti

        Bingöl Üniversitesi, 2026 yılı Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında 765 sıra yükselerek 1539'uncu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:12 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl Üniversitesi Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında yerini yükseltti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl Üniversitesi, 2026 yılı Webometrics Dünya Üniversiteler sıralamasında 765 sıra yükselerek 1539'uncu oldu.

        Üniversitenin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, üniversitenin 2025 yılı Webometrics sıralamasında 2304'üncü sırada yer aldığı, 2026 sonuçlarında ise 1539'uncu sıraya yükseldiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik, başarının tesadüf olmadığını, orta ve uzun vadeli hedefleri olduğunu belirtti.

        Çelik, "Bingöl Üniversitesini Webometrics sıralamasında 750-1000 bandına taşımayı hedefliyoruz. Bu yükseliş, kararlılıkla uygulanan yeni nesil üniversite vizyonumuzun somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        Yeni nesil üniversite vizyonunun 8 ana başlık altında yapılandırıldığını kaydeden Çelik, bu vizyonun yüzde 74'ünün hayata geçirildiğini, elde edilen sıçramanın beklentileri karşıladığını ve üniversitenin yol haritasının daha net hale geldiğini bildirdi.

        Çelik, akademik ve idari personele sürece sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 179 köy yolu ulaşıma açıldı
        Bingöl'de 179 köy yolu ulaşıma açıldı
        Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 222 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 222 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Bingöl'de karla mücadele çalışmaları gece gündüz sürüyor
        Bingöl'de karla mücadele çalışmaları gece gündüz sürüyor
        Bingöl'de kar temizliği sürüyor
        Bingöl'de kar temizliği sürüyor
        Karlıova'da zorlu kış şartlarında UMKE'den hayat kurtaran müdahale
        Karlıova'da zorlu kış şartlarında UMKE'den hayat kurtaran müdahale
        Bingöl'de yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası paletli ambulansla hasta...
        Bingöl'de yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası paletli ambulansla hasta...