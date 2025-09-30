Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürü Özel, Karlıova ilçesinde incelemelerde bulundu
Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Kiğı ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.
Özel, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak'ı makamında ziyaret etti.
Daha sonra Karlıova Öğretmenevi Konferans Salonunda öğretmenler ve okul yöneticileriyle toplantı gerçekleştirildi.
Özel, toplantıda sorun ve talepleri dinledi.
