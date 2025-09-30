Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürü Özel, Karlıova ilçesinde incelemelerde bulundu

        Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Kiğı ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

        Giriş: 30.09.2025 - 12:59 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:59
        Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürü Özel, Karlıova ilçesinde incelemelerde bulundu
        Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Kiğı ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

        Özel, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak'ı makamında ziyaret etti.

        Daha sonra Karlıova Öğretmenevi Konferans Salonunda öğretmenler ve okul yöneticileriyle toplantı gerçekleştirildi.

        Özel, toplantıda sorun ve talepleri dinledi.

