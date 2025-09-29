Habertürk
        Bingöl'de coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması için işbirliği protokolü imzalandı

        Bingöl'de coğrafi işaretle tescillenen yöresel ürünlerin sayısının artırılması hedefiyle işbirliği protokolü imzalandı.

        Giriş: 29.09.2025 - 15:41 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:41
        Bingöl'de coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması için işbirliği protokolü imzalandı
        Bingöl'de coğrafi işaretle tescillenen yöresel ürünlerin sayısının artırılması hedefiyle işbirliği protokolü imzalandı.

        Bingöl Valiliği Projeler ve Yatırım Ofisi tarafından hazırlanarak Fırat Kalkınma Ajansına sunulan "Bingöl Yöresel Ürünlerinin Coğrafi İşaret Yolculuğu Projesi", Fırat Kalkınma Ajansının 2025 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında kabul edildi.

        Proje kapsamında, Valilik, belediye, Bingöl Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası arasında 3 yıllık işbirliği protokolü törenle imzalandı.

        Valilikte imzalanan protokol kapsamında, Bingöl Belediyesi tarafından Mastuva ve Tomast, Bingöl Üniversitesi tarafından Bingöl arı poleni ile Hefkat (Pargaç) böreği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Ğezık kaymağı ve Şilki tatlısı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Bingöl Cacim kilimi, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ise Bingöl kadayıfı, Bingöl kavurması ve Löl ürününün coğrafi işaretle tescillenmesi için hazırlık süreci yürütülecek.

        Bu kapsamda Bingöl'e özgü yöresel ürünlerin tespiti, coğrafi işaret tescili ve tanıtımına yönelik çalışmaların ortak bir vizyon ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi hedefleniyor.

        Gerçekleştirilen işbirliğiyle Bingöl'ün yerel değerlerinin korunması, markalaşması, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığının artırılmasına katkı sunulacak.

        Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, kentin kültürel mirasını yaşatmayı ve yerel kalkınmayı desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

        Bugün önemli bir işbirliğine imza attıklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

        "İmzaladığımız protokol ile Bingöl'ün yöresel ürünlerini ulusal ve uluslararası düzeyde markalaştırmayı amaçlıyoruz. 5 coğrafi işaretli ürünümüz bulunuyor. Bunlar, Çobantaşı kavurması, Yedisu Horoz kuru fasulyesi, Guldar domatesi, Sivan dut pekmezi ve Bingöl balı. Artık dünyada turizm çeşitlenmiş durumda. Bu çeşitlilikte en önemlilerinden biri de gastronomi turizmidir. Bu alanda da pay alabilmek için coğrafi işaretli ürün sayısını artırmamız gerekiyor. Bingöl'ün yerel tatlarını hem toplumumuzla hem de dünya ile paylaşmalıyız. 10 yerel ürünümüz için de coğrafi işaret başvuru çalışmalarını başlatıyoruz. 3 yıl sürecek bu proje tamamlandığında 10 yeni ürün için daha coğrafi işaret alarak Bingöl'deki sayıyı 15'e ulaştırmayı hedefliyoruz."

        Vali Usta, Bingöl'ün yöresel ürünlerini ve lezzetlerini dünyaya tanıtmak için çalışmaların süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

