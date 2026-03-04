Canlı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        

        Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.K. (21) idaresindeki 34 GJN 392 plakalı otomobil ile M.K. (20) yönetimindeki 07 AVP 379 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

