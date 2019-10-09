Bingöl Üniversitesi ile Müftülük arasında işbirliği protokolü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl Üniversitesi ile Müftülük arasında işbirliği protokolü

İHA

Bingöl Üniversitesi ile Müftülük arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bingöl Üniversitesi ile Müftülük arasında işbirliği protokolü

Bingöl Üniversitesi ile Müftülük arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Bingöl Üniversitesi ile İl Müftülüğü arasında temel Kuranı Kerim eğitim ve öğretim programı, hafızlık, tashihi huruf ve aşerei takrib kursları ile ilgili işbirliği protokolü hazırlandı. Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ve İl Müftüsü Muharrem Genç arasında hazırlanan protokol imzalandı.
İmzaları atılan protokol BÜ Kıraat İlmi Eğitimi ve Uygulama Merkezi ile müftülük arasında öğrenci yetiştirme amacıyla temel Kur’anı Kerim öğretimi programı, hafızlık, tashihi huruf ve aşerei takrib kursları düzenleneceği aktarıldı.
Üniversitede kurdukları kıraat merkezi bünyesinde daha önce güzel ve faydalı kurslar verdiklerini anımsatan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak," Yakın zamanda Kıraat Enstitümüzü de kurmuştuk. Bingöl’de çok güçlü olan medrese geleneğini kıraat ilmi ile desteklemek istiyoruz. Bingöl’de güzel Kur'an okunsun, camilerimizde güzel ezan okunsun istiyoruz. Bu kurslarımızda İlahiyat Fakültemizdeki ilgili hocalarımız bu sahada daha faydalı olacaklar. Müftülüğümüz ile birlikte kıraat alanı ile ilgili hem tashihi huruf hem aşeretakrib hem de kıraat ile ilgili diğer alanlarda işbirliği yapıyoruz. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğümüz bu işin birinci dereceden ilgilisi ve paydaşıdır. Bu iki kurumuz ile birlikte üniversitemizde kıraat alanında yetkin insanlar yetiştirmek istiyoruz. İlahiyat fakültemizde bu alanda kendini yetiştirmek ve yetkin hale getirmek isteyen öğrencilerimize de destek olacağız” dedi.
Rektör Çapak'ın geldiği günden itibaren kıraat alanına özel bir hassasiyet gösterdiğinin altını çizen İl Müftüsü Muharrem Genç ise, “Hassasiyetle üzerinde durdu. Kıraat ilmini yeniden yeşertip Bingöl’de bu damarı oluşturduk. Tashihi huruf ve aşerei takrib dâhil bütün alanlarda temel oluşturmaya çalışacağız. Hem üniversitemizdeki hem de müftülüğümüzde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah emeği geçenlerden razı olsun”ifadelerini kullandı.

BİNGÖL

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:52
  • GÜNEŞ 06:14
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karlıova Belediyesi toplanma alanları oluşturdu
YEREL HABERLER Karlıova Belediyesi toplanma alanları oluşturdu
Bingöl’de aranma kaydı olan 135 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Bingöl’de aranma kaydı olan 135 şahıs yakalandı
Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kafası soba borusuna sıkışan köpek kurtarıldı
Bingöl’de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı
YEREL HABERLER Bingöl’de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı
PKK'nın kullandığı 13 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER PKK'nın kullandığı 13 sığınakta silah ve mühimmat ele ...
Bingöl'de PKK'ya ağır darbe: 13 sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi Operasyonlar kapsamında yardım ve yataklık yapan 11 şüpheliye de işlem yapıldı
YEREL HABERLER Bingöl'de PKK'ya ağır darbe: 13 sığınak ve depo imha ...
Ağaç ile direk arasına sıkışan inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağaç ile direk arasına sıkışan inek kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X