Bingöl Üniversitesi ile Müftülük arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bingöl Üniversitesi ile İl Müftülüğü arasında temel Kuranı Kerim eğitim ve öğretim programı, hafızlık, tashihi huruf ve aşerei takrib kursları ile ilgili işbirliği protokolü hazırlandı. Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ve İl Müftüsü Muharrem Genç arasında hazırlanan protokol imzalandı.

İmzaları atılan protokol BÜ Kıraat İlmi Eğitimi ve Uygulama Merkezi ile müftülük arasında öğrenci yetiştirme amacıyla temel Kur’anı Kerim öğretimi programı, hafızlık, tashihi huruf ve aşerei takrib kursları düzenleneceği aktarıldı.

Üniversitede kurdukları kıraat merkezi bünyesinde daha önce güzel ve faydalı kurslar verdiklerini anımsatan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak," Yakın zamanda Kıraat Enstitümüzü de kurmuştuk. Bingöl’de çok güçlü olan medrese geleneğini kıraat ilmi ile desteklemek istiyoruz. Bingöl’de güzel Kur'an okunsun, camilerimizde güzel ezan okunsun istiyoruz. Bu kurslarımızda İlahiyat Fakültemizdeki ilgili hocalarımız bu sahada daha faydalı olacaklar. Müftülüğümüz ile birlikte kıraat alanı ile ilgili hem tashihi huruf hem aşeretakrib hem de kıraat ile ilgili diğer alanlarda işbirliği yapıyoruz. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğümüz bu işin birinci dereceden ilgilisi ve paydaşıdır. Bu iki kurumuz ile birlikte üniversitemizde kıraat alanında yetkin insanlar yetiştirmek istiyoruz. İlahiyat fakültemizde bu alanda kendini yetiştirmek ve yetkin hale getirmek isteyen öğrencilerimize de destek olacağız” dedi.

Rektör Çapak'ın geldiği günden itibaren kıraat alanına özel bir hassasiyet gösterdiğinin altını çizen İl Müftüsü Muharrem Genç ise, “Hassasiyetle üzerinde durdu. Kıraat ilmini yeniden yeşertip Bingöl’de bu damarı oluşturduk. Tashihi huruf ve aşerei takrib dâhil bütün alanlarda temel oluşturmaya çalışacağız. Hem üniversitemizdeki hem de müftülüğümüzde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah emeği geçenlerden razı olsun”ifadelerini kullandı.

BİNGÖL 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:52

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