Bingöl'de saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. yönetimindeki 31 R 8559 plakalı kamyon,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, samanlar ise yol kenarına savruldu.
Yaralı sürücü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.