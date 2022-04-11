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Binlerce arının arasında korkusuzca dolaşıyor

Amasya’da koruyucu kıyafetleri olmadan yarı çıplak halde arı kovanlarının arasında korkusuzca dolaşan 26 yaşındaki Serhat Sargın’ı görenler şaşırıyor

Binlerce arının arasında korkusuzca dolaşıyor
İHA

Amasya’da 4 yıldır arıcılık yapan 26 yaşındaki Serhat Sargın, iki arkadaşı ile binlerce arının uçuştuğu kovanların arasında günlük kıyafetleriyle dolaşıp işlerini yapıyor.

İHA'nın haberine göre yetiştirdikleri arıların uysal bir tür olduğunu belirten Ordulu Serhat Sargın, "Yarı çıplak şekilde arıların içinde çalışanı çok görmedim. Rakibim yok. Meydan okuyabilirim. Her arının arasına bu şekilde girebilirim. Irkı sert arıların arasında bulunduğum da oldu" dedi.

"HERKES DENEMESİN"

Arı sokmasından korkmadığını ve bu duruma alıştığını anlatan Sargın, ağzına alıp bir süre sonra çıkardığı arıyla olan görüntüleri için "O arı erkek arıydı. Arıcılar bilir. İğnesi olmadığı için sokamaz. Ama bu tarz şeyleri herkes denemesin" diye konuştu.

Arıların arasında dolaşırken korkmadıklarına değinen arıcı Çağlar Korkmaz da "Sürekli arının içinde olduğumuz için sokakta gezmekten farkı yok. Tabii ki arı sokuyor, acı veriyor ama alıştık" şeklinde konuştu.

Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın "Dünyadan arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmış demektir" sözleriyle arıların önemini hatırlatan Korkmaz, "Doğa güzel. İnşallah bereketli bir sezon olur da balımızı üretip satabiliriz" ifadelerini kullandı.

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