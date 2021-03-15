Binlerce tren yolcusu için büyük hazırlık 0:00 / 0:00

TCDD Taşımacılık, koronavirüs salgınıyla birlikte 1 yıl önce bölgesel ve ana hat tren seferlerini durdurdu. Bölgesel trenler; Adana-Mersin, Mersin-Islahiye, Halkalı-Kapıkule, Karabük-Zonguldak ve Basmane-Denizli gibi iş ve eğitim amaçlı yoğun yolcu hareketinin görüldüğü, talebin yüksek seyrettiği birbirlerine çok yakın merkezler arasında sefer yapıyor. TCDD Taşımacılık, bu hatların bazılarında, 23 Mart’tan itibaren seferleri yeniden başlatmayı planlıyor. Buna yönelik gerekli hazırlıklar yapıldı. Kaynaklar, bölgesel hatların tamamının açılmayabileceğini belirterek, “Bazı hatlarda seferlerin yeniden başlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Görüşmeler sürüyor. Siyasi iradenin de ‘uygun’ bulması durumunda bölgesel tren seferleri başlayabilir” dedi.

BİLET FİYATI VE SATIŞLAR

Peki, tren bilet fiyatlarında ve satışa ilişkin uygulamada bir değişiklik var mı? TCDD Taşımacılık, belli aralıklarla ¬maliyetler konusunda çalışma yapıyor. Başta enerji olmak üzere belli kalemlerde maliyet artışlarının söz konusu olduğu ifade ediliyor. Ancak, bu aşamada gerek yüksek hızlı gerekse de diğer hatlarda sefere konulan ve konulacak trenlerde bilet ücretlerinde bir değişiklik beklenmiyor.

Bölgesel tren biletleri, TCDD gişelerinden trenin hareketinden 5 dakika öncesine kadar satılıyordu. Yolcular; mobil, çağrı merkezi ya da internet üzerinden de trenin kalkışından 15 dakika öncesine kadar bilet satın alabiliyordu. Bölgesel trenlerin açılması durumunda bu uygulamanın devam edeceği kaydediliyor.