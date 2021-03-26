'Sohbet Taşıma' özelliği geliyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Turkcell’in geliştirdiği anlık iletişim platformu BiP’in dünya çapında indirilme sayısı 76 milyonu geçti. BiP uygulaması ile ilgili güncel verilerin paylaşıldığı toplantıda verilen bilgiye göre ocak ayından itibaren kişisel verilerin güvenliği, işlenmesi ve 3. taraflarla paylaşılması konusunda yaşanan tartışmalı süreçte BiP, 12 ülkenin uygulama market listesinde birinci sıraya yerleşirken, 19 ülkede de ilk 3 arasında yer aldı.

Toplantıda, ocak ayından itibaren 15.8 milyonu Türkiye dışından olmak üzere 31 milyonu aşkın yeni kullanıcı BiP’i tercih ettiği, özellikle Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Malezya’da yoğun ilgi gören BiP’e sadece bu 5 ülkeden 10 milyon yeni kullanıcının katıldığı bilgisi verildi.

'SOHBET TAŞIMA' ÖZELLİĞİ GELİYOR

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, rakip uygulamalardan farklı olarak, BiP kullanıcılarının kişisel verilerini reklam, promosyon veya kampanya gibi pazarlama faaliyetleri için üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmadan uygulamayı kullanabildiğini ifade etti.

Tansuğ, şunları söyledi:

“BiP, bugün dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip global bir oyuncu. Rakiplerimizden yıllarca önce hayata geçirdiğimiz grup görüntülü görüşme, web ara yüzünden sesli ve görüntülü arama, kaybolan mesaj, 106 farklı dilde anlık çeviri ve para gönderme gibi yenilikçi özelliklerimizin yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politikamız ile dünya genelinde en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biri olduk. Kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeyi sürdürüyoruz. Rakip uygulamalardaki mevcut sohbet geçmişlerinin ve grupların BiP’e taşıması için ‘Sohbet Taşıma’ özelliğini önümüzdeki günlerde kullanıcılarımıza sunacağız.”

Toplantıda verilen bilgiye göre BiP’te 10 kişiye kadar HD kalitesinde görüntülü grup görüşme, mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde anlık çeviri ve HD fotoğraf paylaşım imkanı özelliklerinin yanısıra afet ve acil durumlarında kullanıcıların yakınlarıyla konumlarını ve durumlarını tek tuşla paylaşabilmelerini sağlayan Acil Durum Butonu özelliği de yer alıyor.