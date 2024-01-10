Bir ay boyunca şeker yemezseniz vücudunuzda nasıl değişiklikler olur? Etkilerine inanamayacaksınız!

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DAHA İYİ BAĞIRSAK SAĞLIĞI Eğer şişkinlik ve öngörülemeyen sindirim sistemiyle mücadele eden biriyseniz kendinize şekere biraz ara vermek isteyebilirsiniz. Bir ay boyunca şekeri kesmenin sindirim sağlığınıza faydalı olabileceği ortaya çıktı. Bunu yapmanın yollarından biri "iyi" bağırsak bakterileri arasında daha iyi bir denge kurmanıza yardımcı olmaktır.

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DAHA İYİ DİŞ SAĞLIĞI Çocukluğumuzdan beri şeker, çürüklerle eş anlamlıdır ve bunun da iyi bir nedeni vardır. Healthy Food America'ya göre, düzenli olarak günde bir ila iki şekerli içecek tüketen yetişkinler, hiç şekerli içecek tüketmeyen yetişkinlere göre yüzde 30 daha fazla diş hastalığına yakalanıyor.