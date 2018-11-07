Apple iş görüşmesinde adaylara neler soruyor?

07.11.2018 - 18:08 | Güncelleme:

Teknoloji dünyasında ürün ve servisleriyle pazarın sürükleyici markası konumunda bulan Apple’da ortalama mühendis maaşları yıllık 200 bin doları buluyor. Aylık 85 bin TL’yi aşan bu rakama diğer çalışma koşulları da eklenince Apple’ın iş görüşmelerindeki sorular da ürünleri gibi gündemden düşmüyor. Apple ile iş görüşmesi yapmış olan kişilerin kariyer sitesi Glassdoor’daki paylaşımlarından o zor ve bazıları da bir o kadar ilginç olan soruları derledik.

  • 1 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    1- Bir fincan sıcak kahve ve buzdolabından küçük bir soğuk sütümüz var. En soğuk kombinasyonu en erken (ortada, sonunda veya sonunda) almak için ne zaman kahveye süt eklersin? (Ürün tasarım mühendisi adayı)

     

  • 2 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    2- Empire State binasının ağırlığı ne kadardır? (Çözüm danışmanı adayı)

     

  • 3 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    3- Senin süper kahramanın hangisi ve neden? (Perakende bölümü adayı)

     

  • 4 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    4- Beş yaşındaki bir çocuğa RAM'in ne olduğunu nasıl açıklarsın? (Apple Genius adayı)

     

  • 5 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    5- Uçak kanadı nasıl çalışır? (Sistem mühendisi adayı)

     

  • 6 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    6- Bir iPhone'un iç mimarisini çizer misin? (Donanım testi tasarım lideri adayı)

  • 7 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    7- Bana bir arabada ne kadar benzin olduğunu ölçmenin 5 yolunu verir misin? (Donanım mühendisliği adayı)

     

  • 8 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    8- İki yumurtanız var ve kırmadan yumurtayı atabileceğiniz en yüksek katın ne olduğunu bulmak istiyorsanız, bunu nasıl yaparsınız? (Yazılım mühendisi adayı)

     

  • 9 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    9- Bu kalemin maliyetini nasıl düşürürdünüz? (Küresel tedarik müdürü adayı)

     

  • 10 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    10- Sekiz yaşındaki bir çocuğa modemin ne olduğunu ve işlevlerini nasıl açıklarsınız? (Danışman adayı)

     

  • 11 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    11- Dünyada her gün kaç çocuk doğuyor? (Küresel tedarik müdürü adayı)

     

  • 12 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    12- En sevdiğin uygulamayı nasıl test ederdin? (Yazılım mühendisi adayı)

     

  • 13 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    13- "Üç kutu var, bir tane sadece elma, bir tane sadece portakal, diğeri de elma ve portakal içeriyor. Kutular yanlış etiketlenmiş. Kutuya bakmadan, bir parça meyve alıp, tüm kutuları doğru bir şekilde nasıl etiketleyebilirsiniz? (Yazılım mühendisi adayı)

     

  • 14 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    14- Son 20 dakika boyunca yardım bekleyen ve bir kargaşaya neden olan öfkeli bir müşteriyle uğraşıyorsunuz. İstediği bilgisayarı almak için Best Buy'a veya Microsoft Store'a gideceğini iddia ediyor. Bu sorunu nasıl çözersin? (Satış uzmanı adayı)

     

  • 15 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    15-  Başarısızlıklarınız neler ve onlardan ne öğrendiniz? (Yazılım yöneticisi adayı)

     

  • 16 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    16- Birisi size iPhone’unda Wi-Fi’ın çalışmadığını söylerse, sorunu gidermek için atacağınız ilk adım ne olur? (AppleCare danışmanı adayı)

     

  • 17 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    17- Hayatında yaptığın ve özellikle gurur duyduğun neler var? (Yazılım mühendisliği müdürü adayı)

  • 18 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    18- Sizce hangisi daha önemli: Müşterinin problemini çözmek mi? İyi bir müşteri deneyimi yaratmak mı? (Danışman adayı)

     

  • 19 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    19- Apple adını neden Apple Computers Incorporated'dan Apple Inc.'e değiştirdi? (Uzman adayı)

     

  • 20 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    20- Bana sadece sesini kullanarak müşterilere yardım etmek istediğini nasıl gösterebilirsin? (Danışman adayı)

     

  • 21 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    21- Seni bugün buraya ne getirdi? (Yazılım mühendisi adayı)

     

  • 22 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    22- Son dört yılda en iyi ve en kötü günün hangisiydi? (Mühendislik proje yöneticisi adayı)

     

  • 23 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    23- Apple Store'a bir müşteri olarak ilk girdiğinizde neler hissedersiniz? (Uzman adayı)

     

  • 24 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    24- Apple'a niçin katılmak istiyorsun ve eğer Apple seni işe alırsa şu anki işinde en çok neyi özleyeceksin? (Yazılım mühendisi adayı)

     

  • 25 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    25- Bir ekmek kızartma makinesini nasıl test edersin? (Yazılım mühendisi adayı)

     

  • 26 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    26- Yalnızca bir rakamın veya işlemin yerini değiştirerek, “62-63 = 1” ifadesini nasıl doğru yaparsın? (Yazılım geliştirme test mühendisi adayı)

     

  • 27 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    27- En sevdiğin dondurma hangisi? (Yönetici asistanı adayı)

  • 28 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    28- Kuzey Kore'deki meslektaşlarınıza planörle bir uçma gezisini nasıl planlarsınız? (Donanım testi tasarım lideri adayı)

     

  • 29 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    29- iPhone'u yeni bir pazara sunmadan önce ne tür veriler istersiniz? (Finans uzmanı adayı)

     

  • 30 Bir birinden ilginç Apple iş görüşmesi soruları
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    30- Favori Apple cihazınız hangisi ve neden? (Teknik uzman)

     

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