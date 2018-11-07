1- Bir fincan sıcak kahve ve buzdolabından küçük bir soğuk sütümüz var. En soğuk kombinasyonu en erken (ortada, sonunda veya sonunda) almak için ne zaman kahveye süt eklersin? (Ürün tasarım mühendisi adayı)
2- Empire State binasının ağırlığı ne kadardır? (Çözüm danışmanı adayı)
3- Senin süper kahramanın hangisi ve neden? (Perakende bölümü adayı)
4- Beş yaşındaki bir çocuğa RAM'in ne olduğunu nasıl açıklarsın? (Apple Genius adayı)
5- Uçak kanadı nasıl çalışır? (Sistem mühendisi adayı)
6- Bir iPhone'un iç mimarisini çizer misin? (Donanım testi tasarım lideri adayı)
7- Bana bir arabada ne kadar benzin olduğunu ölçmenin 5 yolunu verir misin? (Donanım mühendisliği adayı)
8- İki yumurtanız var ve kırmadan yumurtayı atabileceğiniz en yüksek katın ne olduğunu bulmak istiyorsanız, bunu nasıl yaparsınız? (Yazılım mühendisi adayı)
9- Bu kalemin maliyetini nasıl düşürürdünüz? (Küresel tedarik müdürü adayı)
10- Sekiz yaşındaki bir çocuğa modemin ne olduğunu ve işlevlerini nasıl açıklarsınız? (Danışman adayı)
11- Dünyada her gün kaç çocuk doğuyor? (Küresel tedarik müdürü adayı)
12- En sevdiğin uygulamayı nasıl test ederdin? (Yazılım mühendisi adayı)
13- "Üç kutu var, bir tane sadece elma, bir tane sadece portakal, diğeri de elma ve portakal içeriyor. Kutular yanlış etiketlenmiş. Kutuya bakmadan, bir parça meyve alıp, tüm kutuları doğru bir şekilde nasıl etiketleyebilirsiniz? (Yazılım mühendisi adayı)
14- Son 20 dakika boyunca yardım bekleyen ve bir kargaşaya neden olan öfkeli bir müşteriyle uğraşıyorsunuz. İstediği bilgisayarı almak için Best Buy'a veya Microsoft Store'a gideceğini iddia ediyor. Bu sorunu nasıl çözersin? (Satış uzmanı adayı)
15- Başarısızlıklarınız neler ve onlardan ne öğrendiniz? (Yazılım yöneticisi adayı)
16- Birisi size iPhone’unda Wi-Fi’ın çalışmadığını söylerse, sorunu gidermek için atacağınız ilk adım ne olur? (AppleCare danışmanı adayı)
17- Hayatında yaptığın ve özellikle gurur duyduğun neler var? (Yazılım mühendisliği müdürü adayı)
18- Sizce hangisi daha önemli: Müşterinin problemini çözmek mi? İyi bir müşteri deneyimi yaratmak mı? (Danışman adayı)
19- Apple adını neden Apple Computers Incorporated'dan Apple Inc.'e değiştirdi? (Uzman adayı)
20- Bana sadece sesini kullanarak müşterilere yardım etmek istediğini nasıl gösterebilirsin? (Danışman adayı)
21- Seni bugün buraya ne getirdi? (Yazılım mühendisi adayı)
22- Son dört yılda en iyi ve en kötü günün hangisiydi? (Mühendislik proje yöneticisi adayı)
23- Apple Store'a bir müşteri olarak ilk girdiğinizde neler hissedersiniz? (Uzman adayı)
24- Apple'a niçin katılmak istiyorsun ve eğer Apple seni işe alırsa şu anki işinde en çok neyi özleyeceksin? (Yazılım mühendisi adayı)
25- Bir ekmek kızartma makinesini nasıl test edersin? (Yazılım mühendisi adayı)
26- Yalnızca bir rakamın veya işlemin yerini değiştirerek, “62-63 = 1” ifadesini nasıl doğru yaparsın? (Yazılım geliştirme test mühendisi adayı)
27- En sevdiğin dondurma hangisi? (Yönetici asistanı adayı)
28- Kuzey Kore'deki meslektaşlarınıza planörle bir uçma gezisini nasıl planlarsınız? (Donanım testi tasarım lideri adayı)
29- iPhone'u yeni bir pazara sunmadan önce ne tür veriler istersiniz? (Finans uzmanı adayı)
30- Favori Apple cihazınız hangisi ve neden? (Teknik uzman)
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