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        Haberler Magazin 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'; gerçeküstü mücadele

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı'; gerçeküstü mücadele

        BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' sinema filminin ilk tanıtım filmi yayınlandı. Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen film, hikâyesinin yanı sıra; güçlü oyuncu kadrosu ve içinde geçtiği dönemi eşsiz bir dille anlatan etkileyici prodüksiyonuyla dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 08:45 Güncelleme: 03.10.2024 - 08:46
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        Gerçeküstü mücadele
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        100'üncü yılını kutlayan Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', 1.5 yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından 8 haftada Ankara'da çekildi.

        BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', hikâye anlatmasının yanı sıra; oyunculukları, mekânları, kostümleri, ışığı ve müzikleriyle her bir sahnesinde yaşatacağı hüzün, mutluluk, heyecan ve gururla izleyicisini o yıllardaki bu eşsiz mücadeleye ortak ediyor.

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        Gösterime 25 Ekim'de girecek olan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın ilk tanıtım filmi izleyicilerle paylaşıldı.

        Nefes kesici ve büyüleyici prodüksiyonu ile göz kamaştıran, duygusal anların yaşandığı sahnelerin paylaşıldığı teaser’ın ardından, şimdi de filmin fragmanı heyecanla bekleniyor.

        Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'; 1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın, önlerindeki tüm engellere rağmen bir ülkede sanatla nasıl devrim yaptığının nefes kesen hikâyesini anlatıyor.

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        Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili ve Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık’ın yer aldığı bu çarpıcı film, gerçek bir hikâyenin gerçeküstü mücadelesini gözler önüne serecek.

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        #Bir Cumhuriyet Şarkısı
        #Türkiye İş Bankası
        #Cumhuriyet
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