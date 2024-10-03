'Bir Cumhuriyet Şarkısı'; gerçeküstü mücadele

100'üncü yılını kutlayan Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', 1.5 yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından 8 haftada Ankara'da çekildi.

BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', hikâye anlatmasının yanı sıra; oyunculukları, mekânları, kostümleri, ışığı ve müzikleriyle her bir sahnesinde yaşatacağı hüzün, mutluluk, heyecan ve gururla izleyicisini o yıllardaki bu eşsiz mücadeleye ortak ediyor.

REKLAM Gösterime 25 Ekim'de girecek olan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın ilk tanıtım filmi izleyicilerle paylaşıldı.

Nefes kesici ve büyüleyici prodüksiyonu ile göz kamaştıran, duygusal anların yaşandığı sahnelerin paylaşıldığı teaser’ın ardından, şimdi de filmin fragmanı heyecanla bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'; 1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın, önlerindeki tüm engellere rağmen bir ülkede sanatla nasıl devrim yaptığının nefes kesen hikâyesini anlatıyor. REKLAM