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HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET GÖRÜNTÜLERİ! Kucağında çocuğu olan kadını yumrukladı! - Haberler
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Son dakika haberler... Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olay ise Bilecik'te meydana geldi. Kentte, henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, kucağında çocuğu bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına, taksiye binmeye çalıştığı sırada yumruk attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, araştırma başlattı

DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ! Kucağında çocuğu olan kadını yumrukladı! - Haberler
Kucağında çocuğu olan kadını yumrukladı!
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DHA

Kentte meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, kucağında çocuk bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına yumruk attı.

DHA'nın haberine göre, bağırıp, hakaretler de eden adam, daha sonra kadın ile birlikte taksiye binip, bölgeden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

8 Mart Kadınlar Günü'nde yaşanan olaya tanık olanlar ise hemen polisi aradı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntüde; Eşyalarını bineceği taksinin bagajına koyan ve kucağında çocuk olan kadına, adam, bağırarak yumruk atıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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