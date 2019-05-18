Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ve sarı-lacivertli renklere gönül veren Ekrem Gülsün, horuzunu satarak Fenerbahçe'nin yardım kampanyası 'Fener Ol'a katıldı!

Evinin bahçesindeki 30 metrekarelik alanda hobi amaçlı olarak dövüş horozu olarak da bilinen cins horozlar yetiştirdiği kaydedilen Gülsün, 'Fener Ol' kampanyasına katılmak için en güzel horozu odluğu belirtilen horuzunu 200 TL karşılığında sattı. İHA'da yer alan habere göre cins horozunu arkadaşına satan Gülsün, buradan elde ettiği parayı da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağışladı.

59 yaşındaki Ekrem Gülsün, kampanyaya katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, "43 yıldır hobi olarak tavuk ve horoz besliyorum. Şu anda kümesimde yaklaşık 50 tavuğum var. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Onun için kümesimi de sarı-lacivert boyadım. Tüm Fenerbahçelilere ’Fener ol’ kampanyasına katılmalarını bekliyorum. Ben de çok değer verdiğim horozumu arkadaşıma satarak, 'Fener Ol' Kampanyasına bağışlıyorum. Herkesin katılmasını bekliyorum. ’Fener ol’ için hepimiz birlik olalım, beraber olalım. 200 TL’ye arkadaşıma sattım. 200 TL’yi ’Fener ol’ kampanyasına yatırdım. Herkesin katılmasını bekliyorum" dedi.



Arkadaşından 200 TL karşılığında horozu satın alan Mustafa Seçkin ise, "Ben çocukluğumdan beri hobi olarak tavuk yetiştiriyorum. Arkadaşımdan ’Fener ol’ kampanyası için bu horozu alıyorum. Arkadaşımın çok sevdiği horozunu satarken beni tercih ettiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.