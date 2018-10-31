Bir Litre Gözyaşı dizisi Pazar günü 4. son bölümü ile ekranlara geldi. Ali, Mahir ile Cihan'ın yakınlığının farkındadır. Bu durumdan rahatsız olan Ali, Mahir'in kendilerinden uzak durmasını ister. Mahir ise Ali'nin, Cihan'ı anlamadığının farkındadır. Cihan'ın hastalığını bilen Mahir, onun yanında yer olmaktan vazgeçmeyecektir. Peki, Bir Litre Gözyaşı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...
BİR LİTRE GÖZYAŞI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ
Ali'nin, Cihan'a hediye ettiği yüzük Mahir ile karşı karşıya gelmesine sebep oluyor!
Beyincik dejenerasyonu ilerleyen Cihan'ın hayatı gittikçe güçleşir. Hareketlerindeki değişimi artık daha fazla fark etmektedir. Muzo ve Figen, Cihan'a gerçekleri itiraf edecekelri sırasında aldıkları haberle bundan vazgeçerler. Cihan, herhangi bir hastalığı olmadığını bilerek hareketlerindeki bu değişime alışmaya çalışır.
Öte yandan Ali, Cihan'a sürpriz bir yüzük verir. Cihan, aldığı bu hediye karşısında büyük bir şaşkınlığa uğrar. Ali, Cihan'ın çok mutlu olmasını beklerken, beklediği karşılığı alamaz. Figen ile Muzo'nun bu haberi öğrenmesi, onları düşündürmeye başlar. Muzo, kızına alınan yüzük karşısında babalık duygusuyla sert çıksa da Figen, onu yatıştırmayı başarır.
Ali, Mahir ile Cihan'ın yakınlığının farkındadır. Bu durumdan rahatsız olan Ali, Mahir'in kendilerinden uzak durmasını ister. Mahir ise Ali'nin, Cihan'ı anlamadığının farkındadır. Cihan'ın hastalığını bilen Mahir, onun yanında yer olmaktan vazgeçmeyecektir. İkili arasında çıkan tartışma, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.
Senaryosunu Neşe Şen – Sertaç Ergin – Gül Meriç Özen'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Serhan Şahin'in yaptığı Bir Litre Gözyaşı Pazar akşamı saat 20.00'da 5. yeni bölümü ile Kanal D 'de ekranlara gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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