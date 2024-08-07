Makarna salatası, renkli görüntüsü ve doyurucu yapısıyla her öğünün yıldızı olmaya aday. Çeşit çeşit sebzelerle zenginleşen, özel sosuyla lezzet kazanan bu salata, misafirlerinize keyifli bir sunum yapmanın en lezzetli yolu. İşte her lokmasında mutluluk veren, tam kıvamında makarna salatası için tarif ve gerekli malzemeler!