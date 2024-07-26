"Bir türlü yanaklarımdan kurtulamıyorum!" diyenler dikkat! Yüz yogası ile yüzünüzü inceltmeniz mümkün!
Yanaklarınızdan memnun değil misiniz? "Bir türlü yanaklarımdan kurtulamıyorum!" diyenler için yüz yogası, doğal ve etkili bir çözüm sunuyor. Düzenli yapılan yüz yogası egzersizleriyle yüzünüzü inceltip daha sıkı ve genç bir görünüm elde etmeniz mümkün. Hem rahatlatıcı hem de sağlıklı olan bu yöntemle, yüz kaslarınızı çalıştırarak istenilen sonuçlara ulaşabilirsiniz. İşte detaylar!
Daha ince ve sıkı bir yüz mü hayal ediyorsunuz? Yüz yogası, yüz kaslarını güçlendirerek doğal bir incelme sağlamanın harika bir yoludur. Bu yöntem, cildinizi gençleştirirken aynı zamanda daha sıkı bir görünüm kazanmanıza yardımcı olabilir. İşte detaylar!
YÜZ YOGASI NEDİR?
Yüz yogası ya da yüz kaslarını hedef alan belirli hareketler, sosyal medyada yüzünüzün şeklini değiştirmenin ve daha genç görünmenize yardımcı olmanın bir yolu olarak lanse edilmektedir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak bazıları yüz yogası egzersizlerinin yanakları dolgunlaştırabileceğini, kırışıklıkları silebileceğini ve cildi parlatabileceğini iddia ediyor.
Yüz için yoga gerçekten işe yarıyor mu? Bazı kanıtlar yüz yogasının mütevazı sonuçlar sağlayabileceğini göstermektedir, ancak oldukça fazla çalışma gerektirir. Birkaç hafta sonrasına kadar sonuçları fark etmeyebilirsiniz
NASIL ÇALIŞIYOR?
Yüz, kafatasının üzerine oturan üç farklı katmandan oluşur. En dıştaki tabaka deridir. Bunun altında iki yağ tabakası bulunur: deri altı yağ (deri tabakasının hemen altında yer alır) ve derin yağ (deri altı yağın altında yer alır). Bu yağ cepleri birbiriyle uyumludur ve yüzünüze şekil ve dolgunluk veren şeydir. Yağın altında çoğu oldukça küçük olan yüz kasları bulunur.
Yaşlandıkça yerçekimi cildi aşağı doğru çeker ve bu da yüzde sarkma yaratabilir. Yüz, genç yüzlerde dolgunluk yaratan yağ tabakasını kaybederek daha çukur bir görünüm yaratır. Deri ve kemikler de incelmeye başlar.
Yüz yogası, belirli yüz hareketleriyle ya da elleriniz ve parmaklarınızla yüzünüze masaj yaparak yüzdeki kasları tek tek hedef alarak çalışır. Bu egzersizler yüzdeki yağ kaybını geri getirmez; bunu sadece enjeksiyonlar veya kozmetik cerrahi yapabilir. Bunun yerine yüz yogası bazı kasların hacim kazanmasına yardımcı olarak cildinizin daha pürüzsüz görünmesini sağlayabilir.
FAYDALARI NELERDİR?
Bazı insanlar yüzlerini sıkılaştırmaya, kaldırmaya ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı olduğu için yüz yogasına yemin ediyor, ancak bu faydalarla ilgili araştırmalar eksik. 2018'de yayınlanan bir çalışma, 20 hafta boyunca 30 dakikalık belirli yüz egzersizleri yapan 16 orta yaşlı kişiyi içeriyordu. Her bir kişi 32 yüz egzersizi konusunda eğitim almış ve sertifikalı bir yüz egzersizi eğitmeni ile 90 dakikalık iki seansa katılmıştır.
Katılımcılar egzersizleri sekiz hafta boyunca her gün yapmış ve daha sonra gün aşırı olarak değiştirmişlerdir. Rejimin yanak çevresindeki ve yüzün alt kısmındaki dolgunluğu minimal düzeyde iyileştirdiği, ancak yüzün diğer kısımları üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür. Katılımcılar haftada daha az gün egzersiz yaparak ilk sonuçları korumuşlardır, ancak insanların sonuçları korumak için bunu ne sıklıkta sürdürmeleri gerektiği belirsizdir.
YÜZ YOGASI EGZERSİZLERİ
Yüz yogasını denemek istiyorsanız daha büyük yüz kaslarına, özellikle de en büyükleri olan yanaklara odaklanın. Alnı kaplayan daha ince kaslar muhtemelen hiçbir zaman kırışıklıklar veya yüz şekli söz konusu olduğunda bir fark yaratacak kadar büyüyemeyecektir. Yüz şeklinde meydana gelen değişikliklerin çok küçük olacağını unutmayın.
1. DOLAŞIMI ARTTIRIN
Yüze hafifçe vurmak dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Parmak uçlarınızı alnınıza yerleştirerek ve cildinize hafifçe vurarak başlayın. Çenenize ulaşana kadar yüzünüz boyunca dokunmaya devam edin.
2. GIDINIZDAN BU YÖNTEMLE KURTULUN
Gıdı, çene çizgisinin etrafındaki sarkık deridir. Bu bölgeyi sıkılaştırmak için bu yüz yogası egzersizini deneyin:
Bir elinizi yumruk yapın ve çenenizin dış tarafına yerleştirin. Boynunuzda bir gerilme hissedene kadar başınızı önce kendinize doğru çevirin. Çenenizi yavaşça yumruğunuzun içine bastırın.
Başınızı yavaşça başlangıç pozisyonuna geri getirmeden önce bu pozisyonu yaklaşık 30 saniye tutun. Karşı tarafta tekrarlayın.
3. GÖZ YORGUNLUĞUNUZU AZALTIN
Ekranlara bakarak çok zaman geçiriyorsanız göz yorgunluğunuz olabilir.5 İşte gözlerinizin görünümünü iyileştirebilecek bir yüz yogası egzersizi:
Bir parmak ucunuzu gözlerinizin iç köşesine hafifçe yerleştirin ve ardından aşağı doğru bastırın. Yaklaşık 30 saniye tutun Parmak ucunuzu 30 saniye boyunca daireler çizerek hareket ettirin, bu dairesel hareketi ters yönde tekrarlayın.
4. YÜZÜNÜZÜ RAHATLATIN
Aslan duruşu, gerginliği gideren ve yüz kaslarınızı gevşeten bir yüz yogası egzersizidir. İşte nasıl yapılacağı:
Bir sandalyeye oturun ve ellerinizi dizlerinizin üzerine koyun. Burnunuzdan derin nefes alın ve ardından dilinizi dışarı çıkararak ağzınızı açın.
Dilinizi çenenize doğru uzatın. Ağzınızdan nefes verirken "ah" sesi çıkarın. Yüzünüzü rahatlatın, yaklaşık beş ila yedi kez tekrarlayın.
5. KAŞ HATTINIZI PÜRÜZSÜZLEŞTİRİN
Alnınızdaki küçük kasları çalıştırmak zor olabilir, ancak kaşlarınızı düzleştirebilirsiniz. Bu egzersiz frontalis kasını veya alnınızın ortasındaki büyük kası hedef alır:
Parmak uçlarınızı içe bakacak şekilde frontalis kasının üzerine yerleştirin. Cilde hafif bir baskı uygulayın.
Parmak uçlarınızı yavaşça şakaklarınıza doğru hareket ettirin ve sonra bırakın, bu harekete yaklaşık 30 saniye devam edin.