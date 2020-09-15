Biran Damla Yılmaz: Çalışanlara düzenli olarak test uygulanıyor

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Damla Biran Yılmaz, geçtiğimiz gün tek başına bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Meydan katında yakın arkadaşlarıyla buluşan Yılmaz'ın keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Uzun bir aradan sonra setlere geri dönenen 23 yaşındaki oyuncu, salgına karşı çalışma ortamı ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Biran Damla Yılmaz, "Her şey çok güzel ve yolunda geçiyor. Evet, kalabalık bir ortamda çalışıyoruz ama set ekibi gerçekten alınabilecek tüm önlemleri alıyorlar. Çalışanlara düzenli olarak testler uygulanıyor ve olabildiğince sosyal mesafe, maske ve el hijyenine herkes dikkat ediyor. Umarım bu zor günleri de el birliği ile en kısa zamanda inşallah atlatacağız" dedi.