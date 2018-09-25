Birce Akalay, önceki gece oturduğu Koşuyolu'ndaki sokakta yaşanan keşmekeş ve gürültüye isyan etti: Açılan sekizinci sınıf meyhanelerden, içmeyi bilmeyen edepsiz müşterilerinden şiddetle şikayetçiyim.

"KAPIMDA ASAYİŞ İSTİYORUM"

Günaydın'dan Özlem Avcı'nın haberine göre; güzel oyuncu, "Burası yerleşim yeri! Valeler ve bilumum sarhoşlar cellat gibi araç sürüyor. Biz yıllardır burada güven ve huzur içinde yaşıyoruz. Ben sitede yaşamıyorum, evimin kapısı sokak. Kapımın önünde asayiş istiyorum" sözleriyle, Kadıköy Belediyesi, Beyaz Masa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.

"EVİMİZE BİLE GİREMİYORUZ"

Geçtiğimiz yıllarda Barlar Sokağı olarak bilinen bölgede ikamet eden Kadıköylüler, evlerine giremediklerini, kaldırımlardaki masalardan yürüyemediklerini, uyardıkları zaman da tehdit edildiklerini belirtmişti. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi, sert önlemler almış ve mekanların kapanış saatini 22:00'ye çekmişti.

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