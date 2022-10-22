Birinci Dünya Savaşı gizli antlaşmalar ve isimleri

Peki, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarını paylaşmak için yapılan gizli antlaşmalar hangileridir? Gizli antlaşmalar ilk kez hangi ülke tarafından açıklanmıştır? İşte, tüm detaylar…

Gizli Antlaşmaların Temel Nedeni Nedir?

Birinci Dünya Savaşı devam ederken, İtilaf Devletleri arasında imzalanan gizli antlaşmalar, karşı blokta yer alan ülkelerin topraklarını paylaşmak amacıyla imzalanmıştır. Savaşı kazanacaklarından oldukça emin görünen İtilaf güçleri, savaş sona erdikten sonra kendi aralarında bir paylaşım mücadelesi içine girmek istememişler ve savaşın sonunu beklemeden paylaşımları bir karara bağlamışlardır.

Gizli Antlaşmalar İlk Kez Hangi Ülke Tarafından Açıklanmıştır?

Birinci Dünya Savaşı devam ederken büyük bir ekonomik ve siyasi krizle boğuşmakta olan Çarlık Rusya’da bir devrim gerçekleşmiş ve Bolşevikler Çarlık Rusya’yı ortadan kaldırarak Sovyet Rusya’yı kurmuşlardır. Rusya’da meydana gelen bu devrim ve değişen yönetim ile birlikte Bolşevikler, İtilaf Devletleri’nin kendi arasında yapmış olduğu tüm gizli antlaşmaları kamuoyuna duyurmuşlardır.

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı topraklarını Paylaşmak İçin Yapılan Gizli Antlaşmalar

Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında toplam 7 adet gizli antlaşma imzalanmıştır ve bu antlaşmaların neredeyse tamamı Osmanlı Devleti topraklarını paylaşma amacı gütmektedir.

İstanbul (Boğazlar) Antlaşması

İtilaf Devletleri arasında imzalanan bu antlaşmanın hükümlerine göre Boğazların egemenliği Çarlık Rusya’ya bırakılmıştır.

Londra Antlaşması

Bu antlaşmaya göre; Muğla, Antalya ve Konya çevresi İtilaf Devletleri tarafından İtalya’ya bırakılmıştır. Önceleri İttifak Devletleri arasında yer alan İtalya’nın daha sonra İtilaf Bloğu içinde yer almasının sebebi de bu antlaşma ile birlikte kendisine verilmesi vaat edilen bu yerlerdir. Tüm bu bilgiler ışığında, İtalya hangi gizli antlaşma ile İtilaf Devletleri’ne geçti sorusunun cevabı; Londra Antlaşması olacaktır.