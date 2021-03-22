"BİRBİRİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak ile yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Sokullu, geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Birkan Sokullu, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.