Akademisyen İsmail Taş'dan acı haber! 0:00 / 0:00

Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi İsmail Taş, arkadaşlarıyla bisiklet turu yapmak için Tekirdağ'a geldi. Önceki gün arkadaşlarıyla birlikte katıldığı bisiklet turundan araçlarının bulunduğu bölgeye giden Taş, saat 21.30 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yeniköy Mahallesi yakınlarında bisikletinin kontrolünü yitirerek, 4 metre yükseklikteki şarampole düştü. Başını taşa çarpan İsmail Taş, ağır yaralandı. Kazayı gören arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Doğa tutkunu olarak bilinen ve işini de bisikletiyle gittiği belirtilen Taş'ın ölümü Munzur Üniversitesi ve ailesinde büyük üzüntü yarattı. Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'nün Taş'ın ölümüne ilişkin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi İsmail Taş, geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, üniversitemiz camiasına ve öğrencilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

KASK VE DONANIMLI KIYAFETİ VARDI

Tekirdağ'da bisikletiyle şarampole düşerek hayatını kaybeden öğretim görevlisi İsmail Taş'ın kaza sırasında başında kask ve üzerinde de tam donanımlı sürüş kıyafeti bulunduğu belirtildi. Kazanın meydana geldiği bölgenin tehlikeli virajlarla olduğu belirtilirken, Taş'ın gece olması nedeniyle virajlarda görüş mesafesini kaybedip, bisikletiyle şarampole düştüğü değerlendiriliyor. Taş'ın düşerek başını taşa çarpmasıyla birlikte boyun bölgesinden ağır yaralandığı ifade edildi.