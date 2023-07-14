Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        BIST 100 endeksi, yüzde 1,09 değer kazanarak günü 6.437,74 puandan tamamlandı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,09 değer kazanarak günü 6.437,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.446,01 puana taşıdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsadan kapanış rekoru
        ABONE OL
        ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,26 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

        Küresel piyasalar, ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından pozitif bir seyir izlerken, şirketlerin 2. çeyrek finansal sonuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

        Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.

        Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, bütçe dengesi, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Çin'de büyüme, Avro Bölgesinde ve Japonya'da enflasyon, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BIST
        #Borsa rekor
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        3 bölgede yangın!
        3 bölgede yangın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Bakan Koca açıkladı! Aile sağlığı merkezleri için düzenleme
        Bakan Koca açıkladı! Aile sağlığı merkezleri için düzenleme
        Arazi kavgasında vahşet! Kız kardeşlerini öldürdü
        Arazi kavgasında vahşet! Kız kardeşlerini öldürdü
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!
        UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!
        Televizyon patladı, kız çocuğu faciayı önledi
        Televizyon patladı, kız çocuğu faciayı önledi
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Yanan evde ölen çiftle ilgili korkunç şüphe!
        Yanan evde ölen çiftle ilgili korkunç şüphe!
        Antalya'da sıcaklık 44 dereceye yaklaştı!
        Antalya'da sıcaklık 44 dereceye yaklaştı!
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Fenerbahçe'de son dakika
        Fenerbahçe'de son dakika
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı