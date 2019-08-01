Temmuz ayı kripto para yatırımcıları için baş döndüren bir ay oldu. Haziran ayını 11 bin 249 dolardan kapayan Bitcoin temmuz ayını 10 bin 45 dolar seviyesinde tamamladı. Böylece dünyanın en popüler kripto para birimi temmuzda yüzde 10.7'lik düşüşle ocaktan bu yana ilk kez aylık olarak değer kaybetmiş oldu.

Bitcoin haziran ayında 13 bin 764 dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 10 Temmuz'da ise 13 bin 103 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyede tutunamadı.

BİR ANDA ÇAKILDI

Bu tarihten itibaren düşüş trendine girdi. 16 Temmuz'da 11 bin 32 doları gören Bitcoin hemen ertesi gün 9 bin 213 dolara kadar geriledi. 16 Temmuz'da ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Facebook'un çıkarmayı planladığı kripto parası Libra'yı tartışmak üzere toplandı. Burada komite üyelerinin Libra ve genel olarak kripto paralara yaklaşımının olumsuz olması sebebiyle Bitcoin büyük bir satış dalgasına maruz kaldı.

SENATÖRÜN AÇIKLAMASIYLA 10 BİN DOLARIN ÜZERİNE TIRMANDI

Libra'nın açıklanması daha önce Bitcoin'in haziran ayındaki zirvesine ulaşmasına katkıda bulunmuştu. Facebook gibi bir firmanın piyasaya girmesi kripto para piyasasına güveni artırsa da piyasanın mercek altına alınmasına da vesile oldu. Bu sebeple dünya genelinde kural koyucular Libra ve Bitcoin'le ilgili daha sık açıklama yapmaya başladılar. Bu açıklamalar zaten oynak olan kripto para piyasasında büyük hareketlenmeler yaşanmasına yol açtı ve açmaya devam ediyor. Son olarak Bankacılık Komitesi'nin iki gün önceki toplantısında söz alan Demokrat Senatör Mike Crapo ABD'nin istese de Bitcoin'i yasaklayamayacağını söyledi. Bu ses getiren konuşma Bitcoin'in 10 bin doların üzerine tırmanmasına katkıda bulundu.

10 BİN 200 DOLAR KALICI OLARAK KIRILMALI

TSİ 12.00 itibarıyla Bitcoin 9 bin 985 dolarla hemen 10 bin dolarlık kritik seviyenin altında seyrediyor. Bitcoin yaklaşık 2 haftadır benzer bir kararsızlıkla 10 bin doların etrafında adeta dans ediyor. Analistler 10 bin 200 dolarlık direncin kırılması durumunda 15 bin doların söz konusu olacağını ancak 9 bin 850 doların altına kalıcı bir düşüşün de 6 bin dolar seviyesini gündeme getirebileceğini söylüyor.

2019 GENELİNDE YÜZDE 167 KAZANDIRDI

Temmuzdaki gerilemeye rağmen Bitcoin hala 2019 genelinde yatırımcısını güldürmüş durumda. Seneye 3 bin 736 dolarlık değerle başlayan Bitcoin bugün itibarıyla yıl genelinde yatırımcısına dolar bazında yüzde 167 kazandırmış durumda. Tabii dünyanın en popüler kripto parası 2019'daki yükselişine rağmen tarihi zirvesinin çok altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin 17 Aralık 2017'de 19 bin 922 dolara kadar yükselmiş, ardından hızlı bir düşüş yaşamıştı. Söz konusu düşüşte olduğu gibi temmuz ayı da kripto para piyasasının ne kadar oynak ve riskli olabileceğinin yeniden kanıtlandığı bir ay oldu.