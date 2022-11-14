Bitcoin'de FTX düşüşü sürüyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kripto para piyasasında FTX'in iflasının yarattığı güven kaybı yeni haftada da etkisini sürdürüyor. FTX geçen cuma iflas başvurusunda bulunurken, iflas açıklaması kripto paralarda yeni bir satış dalgasını beraberinde getirmişti.

Bitcoin bu sabah da günlük yüzde 5.1 değer kaybederek 15.975 dolara geriledi. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum da yüzde 6.1'lik düşüşle 1.187 dolara düştü.

Bu sabah itibarıyla Binance Coin yüzde 5.1, Ripple yüzde 10.9, Cardano (ADA) yüzde 7.6, Dogecoin ise yüzde 8.9'luk değer kayıplarına imza attı.

Son düşüşlerle beraber Bitcoin'deki haftalık kayıp yüzde 24, Ethereum'daki ise yüzde 25'i buldu.

10 MİLYAR DOLARI KENDİ ŞİRKETİNE AKTARDI

İflas başvurusunda bulunan FTX'te ise her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in platformda 'bir arka kapı' açarak kullanıcı varlıklarını sahibi olduğu yatırım firması Almeda Research'e aktardığı ve bu varlıklarla riskli yatırımlar yaptığı belirlendi. Uluslararası ajanslar bu yolla kullanıcıların yaklaşık 10 milyar dolarının usulsüzce kullanıldığını bildirdi.

YAYILIR MI KORKUSU

Bunun yanında FTX'in yaşadığı likidite sıkışıklığının benzerinin başka kripto para platformlarında da yaşanabileceğine dair iddialar özellikle sosyal medyada sık sık dillendirilmeye başlandı. Ancak bugün itibarıyla bu iddialar henüz spekülasyon aşamasında. Yine de son yaşananların ardından güven kaybının derinleşmesine katkıda bulunduğu için bu iddialar piyasadaki satışların artmasına yol açıyor.