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        Haberler Yaşam Bitkin halde bulunan sincabın kuru yemiş keyfi gülümsetti

        Bitkin halde bulunan sincabın kuru yemiş keyfi gülümsetti

        Erzurum'da doğada bitkin halde bulunup korumaya alınan Anadolu yer sincabının kuru yemiş yediği anlar cep telefonu ile görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:23
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        Sincabın 'kuru yemiş keyfi'
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        Erzurum'da bir süre önce vatandaşlar tarafından doğada bitkin halde bulunan 'Anadolu gelengisi' olarak da bilinen Anadolu yer sincabı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

        Yaklaşık 2 aylık rehabilitasyon ve bakım sürecinde özenle bakılan sincabı, DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, çekirdek ve leblebi ile besledi.

        Albayrak'ın kuru yemiş verip kamerayla kaydettiği sincabın görüntüleri tebessüm ettirdi.

        Sağlığına kavuşan sincap, bulunduğu bölgede doğaya bırakıldı.

        Veteriner hekim Albayrak, bitkin halde bulunan yavru gelenginin doğal yaşam alanına bırakılmaya yakın gözetimde tutulduğunu belirterek, "Gelenginin leblebi ve çekirdek yeme hareketlerini saatlerce hiç sıkılmadan izleyebilirim. Doğal güzelliğinin yanında şirinliği ve leblebi yemesi çok tatlı. Artık kendi doğasında olması bizi hüzünlendirse de çok mutlu da ediyor. Umarım bizleri hatırlıyor ve sağlıklı bir yaşam sürüyordur" dedi.

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        #kuru yemiş yiyen sincap
        #anadolu yer sincabı
        #Erzurum
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